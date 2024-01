Highlights e gol Senegal-Camerun 3-1: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Gli highlights del match Senegal-Camerun 3-1, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Sarr, Diallo e Mané stendono il Camerun e regalano al Senegal 3 punti che equivalgono alla qualificazione con un turno d’anticipo. Inutile il gol del momentaneo 2-1 per Onana e compagni, chiamati a giocarsi il tutto per tutto all’ultimo turno. Ecco le immagini salienti dell’incontro.