Consiglio Federale, Casini: “Ok il piano FIGC, ma nulla cambia sul progetto di un modello di autonomia”

“La Federazione in questi mesi ha costruito il documento di piano strategico partendo dai contribuiti delle componenti. La Serie A ha riconosciuto che un numero molto elevato di queste proposte venivano dalla Lega. Per coerenza e dovere istituzionale abbiamo votato a favore. Ma abbiamo ribadito che nulla cambia nel progetto di approfondimento per arrivare a un modello di autonomia”. Così Lorenzo Casini, presidente della Lega di A, uscendo dal Consiglio federale. “Abbiamo detto che la Serie A proseguirà questo percorso e quando avremo il progetto ci aspettiamo entusiasmo di tutti nel vederlo e riceverlo perché una Lega più forte avvantaggia tutto il calcio italiano”, conclude.

“É un’astensione costruttiva”. Sono queste le parole di Mauro Balata, presidente della serie B, a margine del consiglio federale nel quale la Lega cadetta si è astenuta nella votazione per l’approvazione del piano strategico della Federcalcio. “Abbiamo sollevato criticità sui parametri diversi tra noi e la A in relazione alle società che vengono promosse e retrocedono. È stato riconosciuto come queste problematiche possano impattare rispetto alle iscrizioni in B e vogliamo capire come opereranno in concreto i criteri e faremo le valutazioni con le nostre associate. Anche la A sa che esiste questo problema”. Balata ha poi sottolineato: “Abbiamo manifestato disagio circa questo cambio di rotta quando i precedenti documenti avevano affermato un principio diverso rendendo tutto omogeneo tra le diverse leghe”.