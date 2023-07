Compilazione Calendario Serie B 2023/2024: cosa accade con l’esclusione della Reggina

Ancora poche ore, e poi scopriremo il calendario della Serie B 2023/2024. La diretta testuale la potrete seguire direttamente su Sportface ma, intanto, vediamo i criteri del sorteggio, considerando anche il grande punto interrogativo: la Reggina. Il club calabrese è infatti stato escluso dal campionato cadetto, ma al momento è pendente il ricorso, che vedrà la sua conclusione nei prossimi giorni.

– la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico);

– la compilazione delle prime giornate del calendario tiene conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;

– una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri;

– per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore;

– negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte;

– le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata di Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie BKT 2023/2024;

– relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie BKT 2022/2023 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie BKT 2023/2024.

La Reggina in tutto ciò sarà sostituita nel sorteggio da uno “spazio” bianco, da una X, che solo in seguito verrà riempito, a seconda della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport, o col nome dei granata, o con un altro. Al momento infatti, non c’è in ballo solo il ricorso della Reggina, esclusa, ma anche quelli di Foggia e Perugia, che hanno fatto ricorso in quanto il Lecco, al contrario, è stato incluso nel campionato, nonostante le problematiche ben note dello stadio.