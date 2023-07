Compilazione Calendario Serie B 2023/2024 oggi in tv: data, orario e diretta streaming

Tute le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della compilazione del calendario del campionato di Serie B 2023/2024. E’ tutto pronto per il primo atto ufficiale della nuova stagione del torneo cadetto, che si prepara a conoscere tutti gli abbinamenti delle trentotto giornate di campionato. Come sempre saranno presenti diverse formazioni blasonate come le neo-retrocesse Sampdoria, Cremonese e Spezia, ma anche le novità Feralpisalò, Catanzaro, Reggiana e Lecco. Il calendario sarà presentato nella giornata di martedì 11 luglio alle ore 20:30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport; lo streaming, invece, sarà affidato a NOW e SkyGo. Sportface.it seguirà l’evento in diretta attraverso un live testuale e con approfondimenti.

SEGUI IL LIVE DELLA COMPILAZIONE DEL CALENDARIO