Como-Sampdoria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Sampdoria, match del Sinigaglia valevole per la settima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra padrona di casa arriva, dopo un non ottimo inzio, arriva adesso da ben 3 vittorie consecutive, e non vorrà più fermarsi. Gli uomini di Andrea Pirlo, dal loro canto, sono reduci da ben 2 pareggi e 3 sconfitte, e non vincono praticamente dalla prima giornata. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 27 settembre alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 253, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now. Sportface vi offrirà la diretta testuale del match.

