Comitato Olimpico Asia: sceicco Talal Fahad Al-Sabah sostituirà il fratello sospeso

Lo sceicco Talal Fahad Al-Sabah sostituirà il fratello sospeso come presidente del Consiglio olimpico dell’Asia dopo aver vinto un’elezione con quattro voti e aver preso il controllo dell’organizzazione. Il fratello dello sceicco Talal, il broker di potere olimpico Sheikh Ahmad al-Fahad al-Sabah, ha guidato il Coa di 45 nazioni dal 1991 al 2021 fino a quando non è stato bloccato nei suoi affari olimpici in seguito alla sua condanna a Ginevra per falso. Ha negato le accuse e ha presentato ricorso contro la sua condanna. Un annuncio elettorale sul sito web dell’OCA afferma che il voto mantiene la presidenza “nella casa della famiglia Al Sabah”. Lo sceicco Talal era candidato contro il collega kuwaitiano Husain al-Musallam, che è presidente della Federazione internazionale nuoto