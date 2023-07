NBA, San Antonio Spurs: 9 punti all’esordio per Wembanyama contro Charlotte

L’attesissimo esordio di Victor Wembanyama con i San Antonio Spurs, nel match di Summer League vinto dai texani 76-68 contro gli Charlotte Hornets, non è andato come tutti si aspettavano. La scelta numero 1 al Draft 2023 ha probabilmente sentito la pressione dei 17.500 del Thomas & Mack Center chiudendo con soli 9 punti e un deludente 2/13 dal campo in 27 minuti in campo. Condizione fisica non al top per il 19enne di Nanterre, che ha concluso da pochi giorni il campionato francese con il Lione. Decisamente più convincente in fase difensiva con 8 rimbalzi, 5 stoppate e tante giocate che hanno messo in difficoltà l’attacco degli Hornets. Top scorer dell’incontro Champagnie con 20 punti 8 rimbalzi e 6 assist seguito da Branham con 17 punti e 5 rimbalzi. Serata positiva anche per Charlotte, che può dirsi soddisfatta della prestazione della scelta numero 2 del Draft Brandon Miller, che mette a referto 16 punti e 11 rimbalzi con 5/15 dal campo e 3/10 da tre punti. Buona prova dell’ex Alabama Crimson Tide nonostante le percentuali al tiro non entusiasmanti.

Nei prossimi giorni continua la Summer League con Wembanyama che tornerà in campo nella notte tra il 9 e il 10 luglio alle 2 contro i Portland Trail Blazers per poi affrontare i Washington Wizards due giorni dopo e i Detroit Pistons il 15 luglio alle 2:30. Rivedremo sul parquet Brandon Miller nella serata di domani, domenica 9 luglio, alle 22 contro i Lakers. Appuntamento poi nella notte tra l’11 e 12 luglio e tra il 13 e il 14 per le ultime due sfide di Summer League contro Portland e New Orleans.