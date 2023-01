Combinata nordica, Seefeld 2023: Westvold Hansen vince ancora, Sieff seconda

Gyda Westvold Hansen è inarrestabile. La norvegese ha vinto anche la seconda Gundersen di Seefeld, valida per la Coppa del Mondo 2022/2023 femminile di combinata nordica, confermando la sua imbattibilità stagionale dopo le prime sette competizioni. Alle spalle della campionessa iridata in carica, Annika Sieff ha vinto al fotofinish la grande sfida con la tedesca Armbruster a poco più di 35″ di ritardo dalla testa. La trentina ha firmato una grandissima frazione di fondo recuperando gli 8″ che la separavano dalla teutonica; per l’azzurra si tratta del 1uinto piazzamento sul podio della carriera e terzo della stagione nel circuito maggiore. Bene anche le altre azzurre in gara: 15esimo posto per Veronica Gianmoena e 18esimo per Daniela Dejori.

“Sono veramente felice – ha dichiarato Sieff al termine della gara -, nel salto sono andata leggermente meglio rispetto a gara-1, così come nel fondo. Non mi ero sentita bene di gambe nella prima giornata, ma in questa molto meglio e sono stata capace di offrire una buona prestazione nel fondo”.