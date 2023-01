Serie B 2022/2023, il Sudtirol sorprende anche la Reggina. Cadono Bari e Parma

Il neo-promosso Sudtirol continua a stupire e si impone 2-1 anche sulla Reggina nel match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. La doppietta realizzata da Raphale Odogwu rende vano il momentaneo pareggio di Jeremy Menez e consente agli altoatesini di salire al quarto posto in classifica con 35 punti, mentre i calabresi restano a quota 39. Cade anche il Bari che, tra le mura amiche del San Nicola, viene sorpreso dal Perugia: gli umbri passano 2-0 grazie alla doppietta di Giuseppe Di Serio. Torna al successo la Ternana che, nonostante i rischi corsi nel finale, stende 2-1 il Modena con l’uno-due da ko di Ghiringhelli e Favilli; niente da fare per Diego Falcinelli, che riapre la contesa inutilmente.

In chiave salvezza arriva l’importante vittoria del Cosenza che, con la rete firmata da Aldo Florenzi, piega 1-0 il Parma ed aggancia il Venezia al penultimo posto in classifica. I lagunari, invece, non vanno oltre un pareggio per 1-1 al Penzo contro il Cittadella: botta e risposta dal dischetto tra Joel Pohjanpalo e Mirko Antonucci. Colpaccio esterno del Como, che ringrazia il neo-entrato Daniele Baselli, autore del gol che mette al tappeto il Brescia al Rigamonti.

I RISULTATI DELLE 14:00

Venezia-Cittadella 1-1

Brescia-Como 0-1

Ternana-Modena 2-1

Cosenza-Parma 1-0

Bari-Perugia 0-2

Sudtirol-Reggina 2-1