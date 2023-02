Combinata nordica, Coppa del Mondo Schonach 2023: Lamparter vince gara-2, Pittin 20esimo

Successo di Johannes Lamparter nella seconda Gundersen di Schonach, valida per la Coppa del Mondo maschile 2022/2023 di combinata nordica. Per l’austriaco si tratta della decima affermazione individuale in carriera, la settima in questa stagione. Lamparter ha rischiato qualcosa, con un Jens Luraas Oftebro scatenato per la tentata rimonta, ma è riuscito a difendersi chiudendo davanti al norvegese. Grandissimo terzo posto del francese Laurent Muehlethaler, che conquista il primo podio in carriera. In casa Italia Alessandro Pittin e Samuel Costa sono rispettivamente 20esimo e 21esimo con due belle rimonte (undici posizioni recuperate rispetto al segmento di salto), mentre Aaron Kostner è 33esimo e fuori dalla zona punti.