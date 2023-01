Combinata nordica, Coppa del Mondo Otepaa 2023: Westvold Hansen vince nella Gundersen, sesta Sieff

Nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile di combinata nordica 2022/2023, di scena nella Gundersen di Otepää, trionfa Gyda Westvold Hansen. La norvegese continua a dominare nella specialità, conquistando la quinta vittoria in altrettante gare stagionali. Dopo la seconda posizione nel salto in mattinata, Westvold Hansen sale in cattedra nella seconda prova della giornata, lo sci di fondo a inseguimento su 5 km, e sale sul gradino più alto del podio. Seconda la tedesca Armbruster a 25″, terza l’austriaca Hirner. La migliore italiana è Annika Sieff, frenata da un raffreddore e sesta al traguardo nonostante la vittoria nel segmento di salto. Bene anche Veronica Gianmoena, nona. Infine, 15° posto per Daniela Dejori e 21° per la giovane Greta Pinzani.