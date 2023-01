Bologna-Atalanta, Gasperini: “Thiago Motta sta dando un’impronta. Tempo effettivo? Non mi piace”

“Thiago Motta sta dando un’impronta alla squadra, sta seguendo quello che è il suo modo di intendere il calcio”. Lo ha detto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini a proposito della partita contro il Bologna al Dall’Ara di lunedì. L’allenatore è contrario all’introduzione del tempo effettivo: “Non mi piace, c’è il rischio di allungare le partite perché tanto uno può pensare ‘tutto verrà recuperato’. Per me il calcio è ritmo, non è certo il football americano con la pubblicità in mezzo. Bisogna trovare qualche rimedio, col tempo effettivo si rischia di giocare due ore e mezzo, la partita rischia di diventare ancor più lenta e brutta”. Sull’infermeria: “Zapata ha recuperato bene, anche Musso. Demiral ha ripreso questa settimana, ma è stato fermo tantissimo. Verrà a Bologna, ma ancora non è pronto per giocare”.