Combinata nordica, Coppa del Mondo 2023/2024: dominio di Riiber a Ruka, Buzzi miglior italiano

Seconda vittoria di fila a Ruka per Jarl Magnus Riiber, che brilla nel weekend inaugurale della Coppa del Mondo maschile 2023/2024 di combinata nordica. Il talento norvegese ha dominato la gara di salto, trovando una clamorosa misura di 153,5 metri e ipotecando il suo undicesimo successo sulle nevi finlandesi di Kuusamo. Riparte dunque la caccia a Riiber, principale candidato alla conquista della Sfera di Cristallo, ma per il momento non c’è storia.

La seconda misura nella serie di salto sul trampolino lungo è stata infatti di 140 metri e l’austriaco Johannes Lamparter, secondo, ha accusato ben 21.6 punti dalla vetta. Sul gradino più basso del podio un altro austriaco, Stefan Rettenegger, a 28.1 punti, mentre hanno completato la top 5 l’estone Kristjan Ilves e il norvegese Joergen Graabak, rispettivamente quarto a -29,8 punti e quinto a -30.9. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è stato Raffaele Buzzi, 31°. In zona punti anche Aaron Kostner (35°), Samuel Costa (38°) e Iacopo Bortolas (39°). Più indietro infine Domenico Mariotti, solo 48°.