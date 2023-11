MotoGP GP Valencia, Bagnaia: “Vincere il titolo e la gara era un sogno”

Le parole di Francesco Bagnaia dopo la vittoria del Gran Premio di Valencia e la conquista del secondo titolo: “Ho sempre sognato di vincere il titolo, vincendo anche la gara. La domenica arriviamo e siamo i più forti, mentre al sabato fatichiamo. Barcellona ha influito più del dovuto sulle gare e i risultati successivi, ma è stata una grande stagione. Il ‘Martin out’? Non l’ho visto, sarebbe stato meglio. Avevo paura della pressione della gomma davanti, quindi dopo i primi giri ho provato a stare dietro a qualcuno”. Prosegue poi: “Non ho dormito tanto stanotte, ma alla fine va bene uguale. Quest’anno ero più tranquillo: tutto il weekend ero più pronto e sicuro. Io so benissimo quanto siamo forti la domenica. Per l’anno prossimo vedremo di sistemare anche il sabato. Non ho pensato mai al campionato e sono rimasto concentrato. Negli ultimi cinque giri avevo freddo e temevo per la pressione della gomma davanti. Non mi ero accorto della caduta di Martin, pensavo fosse quarto. Non ho saputo nulla fino all’ultimo giro. Temevo di cadere dopo aver visto scivolare Miller davanti a me. Ho pensato che se fossi caduto Martin avrebbe vinto: poi ho scoperto alla fine della sua caduta. Martin? È stato costretto a spingere davvero forte. È stato risucchiato nel rettilineo dalla mia scia come è successo a me in Qatar“.