Colombia, indagata ministra dello Sport dopo perdita dei Giochi Panamericani del 2027

La Procura generale della Colombia ha aperto un’indagine disciplinare contro la ministra dello Sport, Astrid Rodríguez, per la perdita della sede dei Giochi panamericani del 2027. I giochi si sarebbe dovuti svolgere a Barranquilla, ma il governo di Gustavo Petro ha deciso di non versare i soldi nei tempi stabiliti e di chiedere ulteriori scadenze per pagare gli 8 milioni di dollari alla società Panam Sport. Quest’ultima però ha nel frattempo rescisso il contratto con Barranquilla e ora cerca una nuova sede per svolgere i Giochi, così ora gli inquirenti dovranno accertare se la decisione della ministra abbia causato un danno al patrimonio pubblico.