Cocciaretto-Pegula oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Elisabetta Cocciaretto affronterà Jessica Pegula al terzo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Ormai la classe 2001 marchigiana non è più una sorpresa neanche a questi (alti) livelli. Fino a poco più di un mese fa nella sua giovane carriera non era mai riuscita ad arrivare al terzo turno in una prova dello slam, ora ha raggiunto l’obiettivo sia al Roland Garros che a Wimbledon. Due prestazioni scintillanti contro Camila Osorio e Rebeka Masarova per guadagnarsi una sfida decisamente intrigante contro la testa di serie numero quattro del tabellone Jessica Pegula. Match tutt’altro che chiuso, con la statunitense che sui prati londinesi non è mai riuscita a raggiungere gli ottavi di finale. Si tratta del primo scontro diretto tra le due giocatrici.

SEGUI LA DIRETTA

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Cocciaretto e Pegula scenderanno in campo venerdì 7 luglio come terzo match dalle ore 12:00 sul campo numero 3 (al termine di Sinner-Halys). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno scelti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà tutto il torneo di Wimbledon, fornendo dirette testuale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti.