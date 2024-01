Cobolli-Monfils in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Montpellier 2024

Flavio Cobolli affronterà Gael Monfils nel primo turno dell’ATP 250 di Montpellier 2024, torneo in programma sul cemento indoor francese. Dopo uno splendido Australian Open, il tennista romano torna in campo su una superficie sulla quale di certo non ha ancora accumulato grande esperienza o risultati nel corso della sua giovane esperienza. Contro Monfils, anche sostenuto dal pubblico di casa, si presenta questo come un match molto ostico, ma Flavio come sempre darà tutto e il veterano Gael tra problematiche fisiche varie non è detto si presenti al 100% della condizione.

Cobolli e Monfils scenderanno in campo martedì 30 o mercoledì 31 gennaio ad orario da definire. La diretta televisiva del torneo di Montpellier è affidata a Sky Sport, che seguirà l'evento tramite i canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), oltre che in streaming su NOW e Sky Go.