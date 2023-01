Ciclocross, a Koksjide trionfa Van Aert. Van der Poel: “Ho sentito molto dolore alla schiena”

Super vittoria di Wout Van Aert al Duinencross di Koksjide, una delle gare col maggior prestigio storico dell’intera stagione. Qui il belga ha centrato il suo sesto successo dell’annata, portando nel contempo il conteggio delle sfide con il rivale Mathieu Van der Poel sul 5-3 in suo favore. Van Aert ha tagliato il traguardo con 1’38” prima del collega. Terzo posto per Laurens Sweeck. Ecco invece, le parole al termine della gara, proprio di Van der Poel: “Ho avuto molto dolore alla schiena oggi. Non so da dove arrivi il problema perché le ultime gare erano state ottime per me. So che è un problema su cui dovrò lavorare e spero di poter tornare al top il prima possibile. Per ora non posso fare niente al riguardo. Sono deluso perché questa è una delle corse a cui tenevo. Mi sentivo abbastanza bene all’inizio, avevo buone gambe. Poi all’improvviso ho iniziato a fare fatica anche solo a portare un piede davanti all’altro. Sono sicuramente un po’ nervoso per ciò che è accaduto, ma domani conto di riposare al meglio, fare allungamento e presentarmi in forma già domenica”.