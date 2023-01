Napoli, tifosi infuriati per frase di Handanovic a arbitro Sozza prima del match

E’ polemica dopo la sconfitta del Napoli a San Siro contro l’Inter. Gli interventi duri su Kvaratskhelia a inizio partita e la frase di Handanovic all’arbitro Sozza nel tunnel prima di entrare in campo sono solo alcuni tra gli argomenti al centro del dibattito tra i tifosi partenopei. “Sozza mi raccomando – ha detto il portiere dell’Inter – fischia pochissimo oggi”. Una frase detta con un tono leggero ma che ai tifosi del Napoli ha prodotto rabbia soprattutto guardando i primi minuti del match in cui ci sono stati diversi interventi duri dei nerazzurri che non sono stati fischiati dall’arbitro.