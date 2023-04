Ciclismo su pista, Nations Cup Milton 2023: Fidanza e Balsamo terze nella Madison

Altro podio per l’Italia nel terzo giorno di gare della Track Nations Cup di Milton, con Martina Fidanza ed Elisa Balsamo di bronzo nella Madison. Le due azzurre totalizzano 41 punti e devono inchinarsi solamente alle campionesse del mondo Shari Bossuyt/Lotte Kopechy e alle britanniche Katie Archibald/Neah Evans (44 punti). Miram Vece si ferma invece agli ottavi della velocità, mentre Matteo Donega, nella sessione del mattino, non si qualifica per l’Omnium. Infine nel Keirin Mattia Predomo e Matteo Bianchi escono ai recuperi del primo turno.