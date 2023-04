Diritti tv, l’idea della Lega Serie A: nove partite su Dazn e Sky, una in esclusiva a una terza emittente

La Repubblica oggi in edicola sottolinea la nuova idea della Lega Serie A per il prossimo bando – imminente – dei diritti tv del quinquennio 2024-2029, in cui si potrebbe prendere spunto da quanto fatto dall’Uefa per le sfide di Champions League. Nel senso che, rispetto al 2021-2024 in cui Dazn ha avuto tutte e dieci le partite per turno di cui sette in esclusiva, e Sky in co-esclusiva le altre tre, si passerebbe, se dovesse essere deciso di insistere in questa direzione, a un altro tipo di suddivisione, con nove partite sia su Dazn che su Sky (in ogni caso, su due emittenti diverse che offriranno di più), dunque senza esclusive a favore di una o l’altra tv, ma con la decima partita, che sarà la seconda scelta di ogni turno, che andrà su una terza emittente in esclusiva, che sia Mediaset, Amazon o la Rai, stando agli altri player al momento sul mercato italiano.

E’ quanto accade per la Champions, dove tutte le sfide di ogni matchday di martedì e mercoledì sono andate in onda sia su Sky che su Mediaset, a eccezione della migliore partita del mercoledì trasmessa da Amazon Prime Video. Da capire se i club saranno d’accordo a una suddivisione di questo tipo, che dovrà tener conto del ricavato potenziale.