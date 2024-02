Ciclismo, Alula Tour: Merlier vince ancora e conquista la maglia

Tim Merlier trova la seconda vittoria consecutiva in occasione dell’Alula Tour. Il belga ha regalato al pubblico un finale di cardiopalma durante la penultima tappa della corsa araba, la Hegra-Maraya lunga 142.2 chilometri. Si tratta della 37esima vittoria in carriera per Merlier, che conquista così la maglia di leader della classifica. Domani andrà in scena l’ultima tappa dell’evento, la Old Town-Skyviews of Harrat Uwayrid lunga 150.5 chilometri.