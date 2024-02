Atalanta-Lazio, tre biancocelesti assenti. Ballottaggio Immobile-Castellanos

Cataldi squalificato, Patric e Zaccagni fermi ai box. La lista degli assenti della Lazio contro l’Atalanta si ferma ai tre giocatori ai quali Sarri dovrà rinunciare, tutti gli altri sono a disposizione del tecnico che inizia a recuperare pedine del proprio scacchiere. A partire da Ciro Immobile, in ballottaggio con Castellanos per la maglia da titolare al centro dell’attacco, del quale faranno parte anche Isaksen e Felipe Anderson. Il capitano continua ad allenarsi in gruppo, l’infortunio è ormai solo un ricordo anche se il ritmo partita non è ancora quello dei tempi migliori. L’altro ballottaggio è quello che riguarda Luis Alberto e Vecino, con lo spagnolo favorito mentre in difesa sembra scontata la conferma di Gila, al posto di Patric, che dovrebbe essere ancora una volta preferito a Casale vicino a Romagnoli mentre prende quota l’opzione Hysaj, nelle ultime due giornate provato sempre con Marusic sull’altra fascia.