Sampdoria, Stankovic alla vigilia: “Contro l’Empoli sarà una partita da non sbagliare”

Dejan Stankovic è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta della sua Sampdoria ad Empoli lunedì sera: “Sarà una partita da non sbagliare. Non è che retrocedi o ti salvi in base al risultato del Castellani ma fare bene servirà per dare continuità al lavoro che abbiamo fatto dopo i Mondiali. La continuità ti riempie di forza e di autostima: noi dobbiamo essere forti, compatti, concentrati, contro una squadra che gioca bene a calcio e che si muove tanto, con schemi e automatismi. Loro ti fanno girare un po’ la testa ma saremo preparati per ogni situazione”.

“Siamo usciti contro una squadra forte. Abbiamo avuto il tempo di recuperare energie”, ha aggiunto il tecnico a proposito della sconfitta in Coppa Italia con la Fiorentina.

Per il tecnico serbo fondamentale sarà l’atteggiamento: “Dobbiamo essere presenti su ogni contrasto, ogni duello e ogni seconda palla. E magari avere qualche episodio a favore, visto che ultimamente abbiamo ad esempio subìto tanti rigori. E anche l’espulsione di Rincon ci ha penalizzato. Sono circostanze che possono capitare ma ciò che mi dà coraggio è la reazione dei ragazzi che ho visto con il Napoli”.

Sugli infortunati: “Recupereremo qualcuno. Abbiamo avuto ragazzi alle prese con l’influenza ma non c’è tempo per piangersi addosso. Dobbiamo recuperare in corsa, onorando la maglia e rispettando il compagno che si ha vicino. Chi va in campo dall’inizio e chi entrerà dopo saprà cosa deve fare”.