Chelsea, Pochettino: “Doloroso e difficile, ma per vincere serve andare avanti”

Il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino parla della sconfitta in finale di Coppa Carabao contro il Liverpool: “Oggi abbiamo creato cinque o sei buone occasioni ma non abbiamo segnato. In una partita come quella di oggi, in una finale, la squadra che segna per prima ha un grande vantaggio. Non abbiamo segnato, questo è stato il problema. Poi abbiamo subito gol quasi all’ultimo minuto, quindi è stato difficile reagire. Ma in una finale conta vincere, non si tratta di parlare troppo di quello che sarebbe potuto succedere, perché non puoi tornare indietro”. Prosegue: “I giocatori sentono la delusione perché eravamo molto vicini a vincere la partita in 90 minuti e abbiamo iniziato a perdere le energie. Alcuni giocatori come Conor o Chilly si sono stancati, quindi abbiamo avuto bisogno di usare altri giocatori. Lo sforzo è stato enorme, sono contento di questo. Si trattava solo di crederci e non abbiamo ottenuto il gol che volevamo. Mi sento come i giocatori. Sono deluso, è così doloroso. Io sono quello con meno tempo rimasto per vincere titoli, loro sono più giovani di me e sicuramente hanno tempo. È doloroso e difficile da gestire. Ma siamo competitivi e se vogliamo vincere dobbiamo andare avanti“.