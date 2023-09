Chelsea: James accusato dalla FA di comportamenti improprio dopo la gara con l’Aston Villa

Brutte notizie in casa Chelsea: il capitano di Blues, Reece James, è stato accusato dalla Federcalcio di un presunto incidente nel tunnel dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Aston Villa. Il 23enne, che non aveva comunque preso parte al match essendo infortunato, “si presume abbia usato parole e/o comportamenti impropri e/o offensivi e/o offensivi nei confronti di un ufficiale di gara nel tunnel dopo la partita” secondo quanto riportato proprio dalla FA. Il difensore inglese ha tempo fino al 29 settembre per rispondere all’accusa.