Si sblocca l’Empoli con Baldanzi: gli azzurri ritrovano il gol dopo 574 minuti, è il primo in questa Serie A

Tanto tuonò che alla fine piovve, e l’Empoli finalmente si è sbloccato in questa Serie A. Gli uomini di Andreazzoli hanno infatti trovato il primo gol in campionato contro la Salernitana, alla sesta giornata, dopo 574 minuti dall’ultima marcatura, ovvero l’autogol di Magnani dello scorso 28 maggio, 37esima giornata, in casa dell’Hellas Verona. La rete ha porta la firma di Tommaso Baldanzi, servito da Matteo Cancellieri a due passi dalla porta difesa da Ochoa, infilata con un tap-in: 1-0 al Castellani.