Champions League volley femminile 2022/23: Novara batte Stoccarda nella gara d’andata dei quarti

Termina 1-3 (25-21, 16-25, 21-25, 23-25) il match tra Allianz MTV Stoccarda e Igor Volley Novara, partita valida per l’andata degli quarti di finale di Champions League volley femminile 2022/23. Un’ottima vittoria per le piemontesi, che permette a Novara di presentarsi alla gara di ritorno con un importante vantaggio.

La partita ha visto un grande inizio di Novara, trascinate dall’ottimo rendimento offensivo. Molto male sulle chiusure difensive però, ed alla fine sono le padroni di casa tedesche a portarsi a casa il primo quarto. Da qui in poi, Novara non si ferma più, dominando letteralmente la seconda frazione e portandola trionfamente a casa col totale di 16-25.

Si riparte così come si aveva finito, ma questa volta Rivers e Kunzler sono più attive, portando problemi alle piemontesi quasi fino alla fine. 21-25, ma ancora una volta Novara chiude il set, ipotecando la vittoria. Vittoria che però sarà molta sofferta, con le tedesche che partono subito fortissimo, e tengono botta nonostante il tanto equilibrio di metà set. Batti e ribatti che vede vincere, ancora una volta, novara, che chiude la gara sul 23-25. Finsce 1-3 (25-21, 16-25, 21-25, 23-25). Adesso Novara avrà un vantaggio da non buttar via per la gara di ritorno.