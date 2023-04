Champions League, il pronostico di Schweinsteiger: “Finale Manchester City-Milan”

Bastian Schweinsteiger, ex centrocampista del Bayern Monaco, non ha dubbi su quella che sarà la finale di Champions League: Manchester City-Milan. Questo è il suo pronostico, arrivato tramite il suo profilo twitter, ad una domanda di un follower. Gli inglesi, nel ritorno dei quarti di finale, partono dal netto successo per 3-0 ottenuto nella gara d’andata contro i bavaresi, mentre i rossoneri vanno a Napoli forti dell’1-0 ottenuto a San Siro.