Inter-Benfica, divieto di vendita di alcolici nei pressi di San Siro

Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Questo il provvedimento del prefetto di Milano Renato Saccone in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League a San Siro tra Inter e Benfica. La vendita è vietata sia in forma fissa che ambulante, ed è proibita anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nella zona di Corso Como, della Darsena, del Centro cittadino, nella zona Sempione, San Siro e nelle vie adiacenti.