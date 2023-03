Challenger Phoenix 2023: programma, date, orari e copertura tv con Berrettini

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP Challenger 175 di Phoenix 2023, torneo in programma da lunedì 13 a domenica 19 marzo sui campi in cemento della città statunitense. A guidare il seeding è l’azzurro Matteo Berrettini, che ha accettato una wild card dopo la prematura uscita a Indian Wells. Il tennista romano peraltro ha già vinto questo torneo nel 2019 e proverà a ripetersi per dare una scossa a una stagione che stenta a decollare. Berrettini è nettamente favorito, ma guai a sottovalutare avversari del calibro di Monfils, Gasquet e anche Schwartzman.

TABELLONE PRINCIPALE

L’evento non sarà visibile in diretta televisiva, ma ci sarà una copertura streaming sul seguente sito: https://www.atptour.com/en/atp-challenger-tour/challenger-tv. Di conseguenza gli incontri di Berrettini, sin dall’esordio, saranno visibili in diretta streaming. Di seguito il programma e gli orari italiani, visto il fuso orario di nove ore rispetto al Bel Paese.

PROGRAMMA CHALLENGER PHOENIX 2023

Lunedì 13 marzo: primo turno – dalle ore 18:00

Martedì 14 marzo: primo turno – dalle ore 18:00

Mercoledì 15 marzo: secondo turno – dalle ore 18:00

Giovedì 16 marzo: secondo turno – dalle ore 18:00

Venerdì 17 marzo: quarti di finale – dalle ore 20:00

Sabato 18 marzo: semifinali – dalle ore 20:00

Domenica 19 marzo: finale – dalle ore 20:00