Scherma paralimpica, trionfale ritorno di Bebe Vio: “Avevo scordato certe emozioni”

Il ritorno in pedana per Bebe Vio è stato trionfale, l’atleta ha conquistato il successo nella tappa italiana della Coppa del Mondo di scherma paralimpica. A 566 giorni di distanza dalle trionfali notti dei Giochi di Tokyo, la fuoriclasse azzurra è rientrata in gara vincendo e dominando nel fioretto femminile categoria B. “Oggi è stato un po’ come ritornare alle prime gare, perché avevo tutte le peggiori paure e incertezze. Due anni senza scherma e senza gare sono stati veramente tanti. Mi ero dimenticata le sensazioni e le emozioni che si provano, mi ero persa le nuove atlete, giovani e “cattive”, ma anche l’abitudine ad avere quella strizzetta prima di entrare in gara. In questo periodo di stop una tra le cose che sicuramente mi è mancata tanto è stata proprio la squadra ed è stato davvero bello tornare a lavorare insieme. Il risultato di oggi è frutto del supporto e dell’incredibile lavoro fatto da tutti loro. Non hanno mai smesso di aiutarmi e di spronarmi ed ora possiamo finalmente urlare: Siamo tornati, Parigi aspettaci”, ha dichiarato.