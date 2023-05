Golf, Open d’Italia 2023: vince il polacco Adrian Meronk

Il DS Automobile 80° Open d’Italia di golf, disputato sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club (par 71), a Guidonia Montecelio, ovvero dove si svolgerà la Ryder Cup 2023, è stato vinto dal polacco Adrian Meronk con 271 colpi (-13). Il 29enne di Amburgo, primo polacco ad ottenere un titolo del DP World Tour, ha conquistato il terzo trofeo della sua carriera e, nella classifica di questo torneo, ha staccato i francesi Romain Langasque, secondo con 272 (-12), e Julien Guerrier, terzo con 274 (-10). Per quanto concerne gli italiani, 57° posto con 289 (+5) per Guido Migliozzi. Fuori dal podio Alexander Bjork e Daniel Van Tonder, mentre completano la top 7 Maximilian Kieffer e Nicolai Hojgaard. A questo punto il mondo del golf si preparerà per l’attesissima Ryder Cup e Meronk si candida prepotentemente come uno dei grandi protagonisti.

LA CLASSIFICA