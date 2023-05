Cecchinato-Wu oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Ginevra 2023

Marco Cecchinato affronterà contro Yibing Wu nel secondo turno dell’ATP 250 di Ginevra 2023, torneo in programma dal 21 al 27 maggio. Il siciliano sta giocando molto bene in queste ultime settimane, dimostrandolo a Roma e anche nel match di primo turno nel torneo elvetico contro Ben Shelton. Ora c’è la possibilità di conquistare i quarti, per i quali bisognerà superare il giovane cinese che nell’ultimo anno ha scalato in modo incredibile le classifiche dopo essere stato fermo per più di due anni durante la pandemia. Wu ha dimostrato di avere abbastanza talento da potersi esprimere bene su qualsiasi superficie, ma certamente il rosso è quella sulla quale ha meno esperienza.

Cecchinato e Wu scenderanno in campo oggi, martedì 23 maggio. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro dalle 18:00 sul Center Court. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà l’ATP 250 di Ginevra 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.