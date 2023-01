Cassano: “L’Inter ha meritato la vittoria. Il campionato si riapre, ma dipende tutto dal Napoli”

Su Instagram, Antonio Cassano ha parlato del big match tra Inter e Napoli. Ecco le sue parole: “Il Napoli non ha fatto bene, non ha fatto una buona partita ma non vuol dire nulla: ora ricomincia un’altra stagione, l’Inter mi ha sorpreso in positivo, ha fatto una grandissima partita, ha meritato la vittoria dall’inizio alla fine. Normale che il possesso palla ce l’avesse il Napoli, ma la squadra di mister Spalletti ha creato poco e niente, solo il tiro nel finale di Raspadori. L’Inter ha meritato, ha aspettato, è ripartita con fisicità, passo, qualità e ha meritato la vittoria. Adesso si riapre il campionato anche se penso che dipenda tutto dal Napoli. Se il Napoli è quello della prima parte, non ci sono alternative alla vittoria degli azzurri. Adesso dopo 50 giorni, giocare ogni tre giorni è dura. Se il Napoli inizierà il filotto, non avrà problemi”.