Ciclismo, incidente e paura per Sosa: aggredito e picchiato da un camionista in Colombia

Paura per il 25enne della Movistar Ivan Ramiro Sosa. Secondo quanto riportato da El Tiempo e da altri media locali, Sosa si stava allenando nella zona di Fusagasugá, pedalando per la strada di Chinauta, Cundinamarca, quando sarebbe stato stretto da un camion. Da qui il conducente sarebbe sceso e lo avrebbe aggredito: secondo la ricostruzione, avrebbe colpito Sosa con il calcio di una pistola prima di sparare alcuni colpi in aria. Al momento, in stato di coscenza, con ferite al mento ma in buona salute, Sosa è stato ricoverato all’ospedale di Fusagasugà.