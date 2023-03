Casillas difende il Ct della Spagna de la Fuente: “Sabato forti, ora no…abbiamo appena iniziato”

La leggenda della Spagna, Iker Casillas, ha parlato sui proprio canali social alle critiche piovute su Ct della Nazionale Luis de la Fuente dopo la sconfitta arrivata per 2-0 con la Scozia. Ecco le sue parole: “Sabato la Spagna era fortissima, pronta per vincere il quarto Europeo e nessuno si ricordava di Luis Enrique. Oggi il mister è un disastro, la Spagna è un disastro e non si qualificherà all’Europeo. E abbiamo appena iniziato…”.