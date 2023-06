Canoa slalom, Cdm Augsburg 2023: oro De Gennaro, argento Horn

Nella prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom ad Augsburg (Germania), per l’Italia arrivano un oro e un argento nella specialità del kayak. Giovanni De Gennaro parte male, ma poi recupera alla grande e chiude con il tempo di 90.71, conquistando uno splendido primo posto al debutto nel circuito internazionale. “Sono davvero contento per questa vittoria, non potevo partire meglio di così. Ho cominciato un po’ lento ma poi ho recuperato spingendo al massimo e senza correre grossi rischi. Sono davvero soddisfatto” ha dichiarato. Sorride anche Stefanie Horn, che malgrado un tocco alla porta numero 4 sale sul podio, più precisamente sul secondo gradino. 1.05.95 il suo tempo, alle spalle della tedesca Lilik con 101.66. Out in semifinale gli altri azzurri, ovvero Davide Ghisetti e Marte Bertoncelli.