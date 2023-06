Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, sfida valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A 2022/2023. Vincenzo Italiano ha a disposizione tutta la squadra, ad eccezione del secondo portiere Salvatore Sirigu, ormai fermo da più di un mese dopo la rottura del tendine d’Achille. Ovviamente, a pochi giorni dall’impegno di Conference League, bisognerà vedere quali scelte metterà in atto il tecnico dei viola per gestire le forze dei suoi uomini. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 2 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-FIORENTINA

SASSUOLO: Russo, Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio, Henrique, Lopez, Harrouoi, Berardi, Pinamonti, Ceide

FIORENTINA: Cerofolini, Dodò, Ranieri, Quarta, Terzic, Castrovilli, Amrabat, Duncan, Ikone, Cabral, Kouame