Napoli-Juventus, infortunio al polpaccio per Politano: entra Elmas

Infortunio per Matteo Politano nel primo tempo di Napoli-Juventus e l’esterno azzurro non ce la fa all’intervallo, lasciando spazio a Elmas. Spalletti non sceglie a sorpresa Lozano, ma il macedone è in forma ed è lui a rimpiazzare il compagno. Per l’ex Sassuolo e Inter il responso è di fastidio al polpaccio, previste nuove valutazioni nelle prossime ore per capire quale sia la reale entità del problema fisico.