Calcio femminile, Mondiali 2023: presentato il pallone ufficiale “Oceaunz”

A meno di 6 mesi dall’inizio della Coppa del Mondo Femminile di Australia e Nuova Zelanda, che vedrà ai nastri di partenza anche l’Italia di Milena Bertolini, l’Adidas ha presentato il pallone ufficiale della competizione. Oceaunz è il nome scelto, con un design ispirato ai paesaggi naturali delle due nazioni ospitanti, con elementi visivi che richiamano le vaste montagne di Aotearoa in Nuova Zelanda e il legame dell’Australia con l’Oceano Indiano. Il pallone presenta i disegni dell’artista aborigena, Chern’ee Sutton, e dell’artista Maori, Fiona Collis. Ecco la foto del pallone.

All eyes on OCEAUNZ

Inspired by the nature of Australia and New Zealand, your official @FIFAWWC match ball.

Available now in stores and online at https://t.co/wIHO15UkRf#FIFAWWC pic.twitter.com/jyCkYdhud8

— adidas UK (@adidasUK) January 24, 2023