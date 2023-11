Calcio femminile: la Fiorentina batte il Milan, vince anche la Sampdoria

La Fiorentina vince sul Milan per 1-0, mentre la Sampdoria trova la vittoria contro il Pomigliano sempre per un gol. Le Viola riescono a portarsi in vantaggio grazie a Mijatovic solo negli ultimi attimi della partita, con il gol vincente segnato al 92′. Sul campo del Pomigliano, la Samp si aggiudica la vittoria con la squadra di casa rimasta in dieci negli ultimi momenti. A segnare il primo e unico gol della partita ci pensa Apicella, che la sblocca al 50′.