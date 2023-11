Serie B, Marino: “Avere giocatori come Sibilli al Bari è importante. Viali? Mi tengo la mia opinione”

Il tecnico del Bari, Pasquale Marino, ha commentato in conferenza stampa la vittoria interna per 1-0 sull’Ascoli, valida per la dodicesima giornata di Serie B 2023/2024.

L’allenatore dichiara: “Il lavoro finalmente comincia a intravedersi. Sappiamo che dobbiamo fare molto di più, ma questa è una squadra che in poco tempo ha cambiato tanto dal punto di vista tattico. Non credo che il Bari si sia seduto. Ci sono anche momenti in cui l’avversario prende il sopravvento“, riporta PicenoTime.

Marino continua: “Avere giocatori come Pucino, Dorval o Sibilli è importante. Puoi cambiare in partita senza effettuare sostituzioni. Quando si gioca tanto nella metà campo avversaria, la qualità dei singoli può fare la differenza. Nel secondo tempo, fatta eccezione per qualche errore, la squadra ha accelerato e giocato molto“.

“Risposta a Viali su Bari poco pericoloso? Io ho visto invece le occasioni del Bari. Ho la mia opinione, me la tengo e la analizzo con i miei ragazzi“, conclude il tecnico.