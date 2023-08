Calcio femminile, botta e risposta tra Ulivieri e Morace: “Non è il momento delle polemiche”

Dopo la cocente eliminazione ai Mondiali femminili 2023 dell’Italia, continua a tener banco il dibattito sulla successione di Milena Bertolini sulla panchina della nazionale. L’allenatrice Carolina Morace, aveva così parlato a ‘Tutto Calcio Femminile’, sottolineando come non si aspetti una chiamata “finchè c’è Ulivieri” e che “il fatto di non esser stata contattata è in linea con l’interesse che si ha verso il calcio femminile”.

Ebbene, il presidente Associazione degli allenatori Renzo Ulivieri ha così risposto con una nota: “La scelta del Ct spetta al presidente federale. Sarà Gabriele Gravina a individuare il profilo giusto al quale affidare l’Italia, attesa da un nuovo ciclo, dopo i deludenti risultati ottenuti all’Europeo e al Mondiale. Questo non è il momento di polemiche da ombrellone o di personalismi. Il calcio femminile in Italia sta attraversando un momento di crisi di crescita e dunque il sostegno di tutte le componenti federali deve essere garantito. E se dovessi esprimere il mio pensiero di allenatore sul calcio di genere, avendo alle spalle esperienze significative anche con squadre femminili, vorrei condividere l’idea più volte espressa da molte calciatrici: il calcio è calcio, al di là del genere di chi è in campo e di chi siede in panchina”.