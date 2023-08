Alcaraz dopo la sconfitta a Toronto: “Ho imparato molto da questo torneo”

Anche una sconfitta può aiutare a crescere e lo sa bene Carlos Alcaraz. Il numero 1 al mondo, neo vincitore di Wimbledon, è stato eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 di Toronto 2023 da Tommy Paul, ma è convinto che questo stop possa aiutarlo a preparare nel modo migliore possibile gli Us Open. “Posso guardare a ciò che non ho fatto bene – spiega lo spagnolo -. Posso allenarmi per migliorare, ci sono ancora un paio di settimane prima degli Us Open, c’è Cincinnati. Esco da questo torneo con molte lezioni apprese“. Per il secondo anno consecutivo in Canada, Alcaraz si è arreso a Paul. “E’ un giocatore completo, con talento e molto veloce – ammette – Su questa superficie è difficile da battere. Si può sempre migliorare in tutto, devo prendere fiducia nel mio gioco in vista di Cincinnati”.