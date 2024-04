Burgos, arriva il licenziamento dopo la frase su Lamine Yamal

Le scuse, come prevedibile, non sono bastate a German ‘El Mono’ Burgos, dopo la frase pronunciata nei confronti di Lamine Yamal durante la sfida di Champions League tra PSG e Barcellona. L’ex portiere, opinionista per la piattaforma iberica Movistar, aveva commentato l’uscita dal campo palleggiando del talento 16enne con un “Occhio, che se le cose vanno male finisce a un semaforo”. Parole che hanno ovviamente subito causato polemiche a non finire in Spagna e non solo. Entrambe le squadre immediatamente dopo l’incontro, venute a conoscenza del fatto, avevano deciso di non mandare alcun ospite alla tv spagnola per le interviste. Burgos si è giustificato, riducendo il tutto a una ‘battuta’, ma non è bastato a salvargli il posto di lavoro.