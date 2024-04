Medvedev perde match e staffe: lancia la racchetta, urla all’arbitro e chiama il supervisor (VIDEO)

Daniil Medvedev perde il match contro il connazionale Karen Khachanov agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo e perde anche le staffe, come spesso gli capita. Il russo, infatti, ha letteralmente dato spettacolo e ha lanciato la racchetta, poi ha rimediato un warning per aver urlato all’arbitro, quindi ha persino chiamato il supervisor per lamentarsi in modo plateale a causa di due brutti errori, testimoniati dalla telecamere, da parte dei giudici di linea: “Ci sono stati due palline fuori chiamate dentro in due giorni di fila. Aprite gli occhi e fate qualcosa. Quali sono le conseguenze quando si vede dopo la partita che è stato commesso un errore? Non è mio compito arbitrare. Se il giudice di linea non ci vede bene con gli occhiali da sole, non dovrebbe fare questo ruolo”. Dopo lo show, l’arbitro di sedia lo ha penalizzato con un penalty point nel momento clou del set.

"WHO WILL TAKE ACTION!" 🤬 Daniil Medvedev rants at the umpire again! pic.twitter.com/Bbv9xT3AvJ — Sky Sports Tennis (@SkySportsTennis) April 11, 2024