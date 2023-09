Bundesliga 2022/2023: il Leverkusen travolge il Mainz 0-3, tutti i risultati del pomeriggio

5 gare nel sabato pomeriggio di Bundesliga 2023/24 ed un computo totale di 12 gol. Partiamo dalla vittoria più ampia. Partiamo dalla vittoria più ampia. Il Bayer Leverkusen si impone per 0-3 sul campo del Mainz: autogol di van den Berg, e reti di Grimaldo ed Hofmann. 1-3 invece per il Borussia Moenchengladbach sul campo del Bochum. In rete Neuhaus e Plea con la doppietta. Gol della bandiera firmato da Losilla.

2-0 del Wolfsburg in casa con l’Eintracht Francoforte, con la doppietta di Wind. Stesso risultato, ma a campo invertito, per lo Stoccarda, che batte in trasferta il Colonia. Anche qui decida una doppietta, quella di Undav. Unico 1-0 di giornata è quello casalingo dell’Heidenheim, che batte l’Union Berlino di Bonucci. Decisivo il calcio di punizione di Jan-Niklas Beste.