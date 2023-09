Lecce-Napoli, De Laurentiis: “Ero già tranquillo prima, oggi lo sono a maggior ragione”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato intercettato dai giornalisti presenti allo Stadio Via del Mare dopo la vittoria dei partenopei per 4-0 ai danni del Lecce. “Ero sereno e tranquillo prima, lo sono a maggior ragione oggi” si è limitato a dire il numero uno del club, come riporta La Gazzetta dello Sport. Dopo aver rinnovato la fiducia alla squadra e al tecnico Rudi Garcia in seguito allo 0-0 contro il Bologna, De Laurentiis aveva festeggiato il successo contro l’Udinese e ora si gode un’altra vittoria convincente che fa felici i tifosi del Napoli.