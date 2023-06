F1, qualifiche GP Austria 2023 per la gara replica in chiaro su TV8: orario e come vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio di Austria a Spielberg 2023 di F1, che si disputeranno eccezionalmente al venerdì ma saranno comunque valide per la gara della domenica, saranno visibili in chiaro su TV8 in replica. Andiamo allora a riepilogare di seguito tutte le informazioni su orario e trasmissione televisiva di questo nono appuntamento stagionale con la caccia alla pole, anticipato al venerdì per l’inserimento al sabato delle sprint.

Le qualifiche saranno visibili live in pay sui canali pay di Sky Sport Uno e Sky Sport F1 alle ore 17 di venerdì 30 giugno, chi non dovesse essere in grado di seguirle in diretta, potrà comunque contare sulla replica che sarà trasmessa in chiaro su TV8: sul canale 8 del telecomando la differita in chiaro è stata programmata per le ore 00.45 nella notte tra venerdì e sabato e poi nuovamente alle ore 16 dell’indomani, sabato 1 luglio. Di seguito ecco il riepilogo.

Venerdì 30 giugno 2023

ore 17 Qualifiche su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (replica in chiaro in differita su TV8 alle ore 00.45 e poi alle 16 di sabato 1 luglio)